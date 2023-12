Boże Narodzenie: czy Jezus miał rodzeństwo? Czy św. Józef był wdowcem? Czy Jezusa odwiedzili trzej królowie? Fakty i mity OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Tradycja katolicka na ogół uważa, że św. Józef, zgodnie z apokryficzną literaturą chrześcijańską (taką jak Ewangelie apokryficzne), był wdowcem przed małżeństwem z Maryją, Matką Jezusa. Jednakże, warto podkreślić, że informacje na temat św. Józefa w Nowym Testamencie są dość ograniczone, a większość informacji o nim pochodzi właśnie z tradycji i późniejszych tekstów apokryficznych. PIXABAY Zobacz galerię (5 zdjęć)

Boże Narodzenie: czy Jezus miał rodzeństwo? Czy św. Józef był wdowcem? Czy Jezusa odwiedzili trzej królowie? Fakty i mity. Czy uważasz, że Jezus narodził się dokładnie 25 grudnia roku 1 n.e.? Wierzysz w historię Trzech Króli, którzy przybyli z potężnych wschodnich królestw, by Go odwiedzić? Czy sądzisz, że Jezus był jedynakiem? Może wyobrażasz sobie, że jego narodzenie było spokojne i pełne ciepła? Otóż to wszystko to nieprawdy! Poznaj siedem mitów, które często są powtarzane wokół Świąt Bożego Narodzenia.