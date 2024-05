Brak prądu w wielkopolskim. Sprawdź gdzie 23.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.05 6:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Piaski: Drzęczewo Pierwsze nr 18A do 26. 23.05 od godz. 7:30 do 17:30

Droszew 1, 3, od 54 do 60, 62, 63, 109. 23.05 od godz. 9:00 do 13:00

Nowa Wieś od 1 do 7, 7a. 23.05 od godz. 8:00 do 12:00

Bagno 2, 2 A, 8, 9, od 12 do 17, 17A, Racięcice 1, 3, 5, 8, 8A, od 9 do 12, 12a, od 13 do 15, 15A, 16, 18, 21A, 31, od 33 do 38, 57, 58, 58A, 58B, 59, 61, od 63 do 65, 65 B, 65A, od 66 do 69, od 72 do 77, 81, 70603, 70605, 70606, . 118/1 46/36, 23, 292/1, 68. 23.05 od godz. 9:00 do 15:00

Olszyna 59A, od 60 do 62, 62A, 62B, 62C, 63, 65, 65A, 66, 67, 67E, Olszyna ulica Zachodnia , 125/6, 125/9 , 125/13, 125/7. 23.05 od godz. 8:00 do 11:00

Przyjma 66, 67A, od 68 do 73, 74C, 75, 75B, 77A, od 78 do 82, 82A, 83, 84, od 86 do 88, D, Przyjma-351/4 (GPO). 23.05 od godz. 9:00 do 14:00

Nykiel , 82, Rybno 16, Teodorowo 7, 71, 70, Zakrzewek od 1 do 4, 4A, 5, 7, 35, 38/5. 23.05 od godz. 10:00 do 13:30

Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Jaskółcza cała z wyjątkiem nr 15, 28, ul. Żurawia cała z wyjątkiem nr 3, ul. Łabędzia cała z wyjątkiem nr 3, 15, ul. Słowicza 18, ul. Sowia 28, ul. Kukułcza od nr 6 do nr 6L, ul. Bociania cała, ul. Sowia 15, ul. Orla 2, 9, 11, 28, ul. Poznańska 5b, 11, 13, 14, 18, 27, 28, 30, 31, 51, 52, 62, 105, ul. Plażowa cała, ul. Buczyna cała, ul. Słowicza 18, 20, Cukiernia Cukruś, OW Leśny zakątek, OW Uniwersytet Medyczny, pływalnia, ośrodek "Puszczyk", działki od nr 105-12/1 do 105-12/4, 2000/28, 2011/10, 2011/13, 2011/14, 2011/17, 2011/18, 2011/22, 2001/80, 2001/159, 2001/161, 2001/207, 2001/214, 2001/235, 2001/236 Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 17, 30, 62, 61j, 61m, 61R, 105, 112, 114, 132, 133, 133a,142, 143, 145, 147, 153, 154, 155, działki nr 17/43, 18/5, 381/1, 381/4, P.P.H. "ZENTEX", MS POLAND Sp. z o.o., 24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Rożnowo, ul. Wjazdowa 5, 9, 10, ul. Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8A parzyste, ul. Obornicka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Parkowa 10, ul. Usługowa 10, 10A, ul. Dworcowa 1, 2, 3, 4, 6, działki nr 566/1, 27.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, Zagroda na Zadupiu, 24.05 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia. 23.05 od godz. 9:00 do 16:00

Brzeźnica Kol. nr od 1 do 6A. 29.05 od godz. 8:00 do 10:00

miejscowość Zagórze, Leśniczówka Wądołek, Jastrowie ul. Kilińszczaków nr od 16B do 16F, Jastimpex Sp. z o.o. 28.05 od godz. 7:30 do 11:30

Graby 33 do 41D oraz działki przyległe 23.05 od godz. 8:30 do 9:30

miejscowość Krzywa Wieś nr od 42 do 57, Kiełpin nr od 12 do 21. 23.05 od godz. 7:30 do 12:30

Poznań: ul. Cieszkowskiego 9A, ul. Osiedlowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Grunwaldzka, ul. Grudzińskiego od 36 do 60 parzyste, od 25 do 41 nieparzyste, 72, ul. Zwycięstwa. 23.05 od godz. 8:00 do 14:00

Wiry: ul. Brzoskwiniowa od 13 do 43 nieparzyste, ul. Wirowska 51. 24.05 od godz. 8:00 do 13:30

Janikowo: ul. Gnieźnieńska od 47 do 63 nieparzyste bez 55, od 67 do 79 nieparzyste, 89, ul. Balonowa 1, 3, od 2 do 10 parzyste. 24.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Poznańska od nr 2 do nr 12 parzyste, 5, 7, ul. Tęczowa 11, 13, 15, działki nr 151/3, 156, 183, 27.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew miejscowość Modrze ul. Drożdżycka cała, ul. Robocza 14, 14A, 15, 16, ul. Kościuszki od 1 do 4, 32, 60, 62, 63, ul. Poznańska 15, 26, 28, 33, 52, 86, 88, 90, działki nr 62/4, 66/13, 372, 666/25, 688/1, pałac, przepompownia ścieków, pompy Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o., 27.05 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 37 do nr 55 nieparzyste, od nr 32 do nr 46 parzyste, działka nr 81, Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, przedszkole samorządowe Słoneczko, 28.05 od godz. 7:30 do 12:00

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 5 do nr 33 nieparzyste, od nr 8 do nr 30 parzyste, 44, 45, 46, 49, 53, 55, ul. Miodowa całą, ul. Stawnego cała, ul. Mostowa cała, ul. Nowa 2, 2a, ul. Poznańska 11, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 27, działki nr 68/1, 69/3, 162, 316/2, 28.05 od godz. 7:30 do 8:30

Gmina Rokietnica, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa od nr 1 do nr 25 nieparzyste, 49A, 51, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste, działki nr 302, Gmina Rokietnica, miejscowość Mrowino, ul. Wschodnia 7, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste, 28.05 od godz. 8:00 do 13:00

Komorniki: ul. Młyńska od 40 do 76 parzyste bez 64, od 27 do 63 nieparzyste, ul. Wiosenna, ul. Pogodna 1, ul. Mieszka i Dobrawy 1, 28.05 od godz. 8:00 do 12:00

Kobylnica ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. bez 16. Katarzynki: ul. Glebowa. 29.05 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomęcice, ul. Wspólna cała, ul. Podgórna cała, ul. Południowa cała, ul. Poznańska od nr 2 do nr 30 parzyste, od nr 1 do nr 23 nieparzyste, 49A, 28.05 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Spokojna cała, Pogodna cała, Parkowa cała, ul .Polna cała, ul. Poznańska od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 38 parzyste, 37, 39, 41, 43, 44, ul. Radosna 8E, ul. Stawna 2, 2A, 6, ul. Tęczowa 7, 11, działka nr 71/5, 91/2, 125/3, 126/2, 126/5, 142/3, 208/2, 363/5, 363/3, 363/4, 363/6, 363/7, Piotr P. EURO-PARTS, BLUMEX DOLATA Sp. J., Dom Kultury "Dworek", 29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20.

4.06 od godz. 8:30 do 9:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Leśna cała, ul. jeziorna 70, 72, 72a, 74, 74G, 76, 77, 78, ul. Kukurydziana 1,

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko Osiedle Rozalin ul. Piwonii 1, 3, 22, 24, 26, działki nr 552/111, 552/112, 552/113, 552/115, 552/116

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Otusz, ul. Turkusowa cała, ul. Promienista 43, 45, 55, 57,

4.06 od godz. 12:00 do 16:00

Przeźmierowo: ul. Składowa od 4 do 12 parzyste, od 18 do 38 parzyste, 5, 13, 15, 19, 21, 27, od 35 do 45 nieparzyste, dz. 427/4, ul. Leśna 27, 29.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30