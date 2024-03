Brother Champion Judo Camp w Poznaniu, czyli wielka impreza z młodymi zawodnikami, gwiazdami i nadzieją olimpijską PGE Akademii Judo

– Przegrałam pierwszą walkę z Australijką, późniejszą finalistką i dziesiątą zawodniczką olimpijskiego rankingu. Do jego zamknięcia pozostały cztery imprezy i pod koniec kwietnia mistrzostwa Europy w Zagrzebiu. Nie rezygnuję z walki o Paryż, ale nie ma co ukrywać, że presja czasu rośnie. Z drugiej strony nie mam nic do stracenia, choć czuję się już trochę zmęczona ciągłymi wyjazdami – tłumaczyła nam 24-letnia zawodniczka.

W jej wadze (70 kg) szanse na reprezentowanie Polski na igrzyskach ma jeszcze inna Wielkopolanka, Katarzyna Sobierajska z Przemętu koło Wolsztyna.

– Ta nasza rywalizacja nie ma wpływu na osobiste relacje. Normalnie się dogadujemy i wymieniamy doświadczeniami. Wiadomo, że wolałabym sama pojechać do Paryża, ale jeśli będzie tam Kasia, to na pewno będę jej kibicować – dodała Eliza Wróblewska.

Opowiedziała ona nam też o tym jaką metamorfozę przeszła w ostatnich miesiącach i sezonach. – Kiedyś miałam dość lajtowe podejście do treningów, a przede wszystkim do analizy porażek. Od pewnego czasu bardzo się to zmieniło, bo za każdym razem chcę wiedzieć, co zrobiłam źle – zakończyła utalentowana judoczka.

Prezes PGE Akademii Judo, Radosław Miśkiewicz, potwierdził nam, że zawodniczka, która jest wizytówką poznańskiego klubu, może liczyć na pełne wsparcie finansowe i organizacyjne. – Współpraca z włoskim trenerem Giorgio Vismarą będzie na pewno kontynuowana bez względu na to, czy Eliza pojedzie na imprezę czterolecia czy nie. Warto jednak podkreślić, że za kilka lat w seniorskiej kadrze możemy mieć już sześciu zawodników – zauważył Radosław Miśkiewicz.