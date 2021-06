Chcesz kupić ogródek działkowy? Lepiej się pospiesz, bo chętnych jest wielu, a ceny wysokie!

Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnianie jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski

Kiedyś na działkach można było spotkać głównie osoby starsze. Obecnie, średnia wieku działkowców znacząco spadła, bo ogródki działkowe stały się miejscem wypoczynku, alternatywą do wakacyjnych wyjazdów i możliwością uprawiania swoich warzyw i owoców. Szacuje się, że w Polsce znajduje się prawie milion ogródków działkowych, z których korzysta nawet 4 miliony osób, a aż 84% ogródków znajduje się w miastach, co zwiększa udział terenów zielonych i pozwala m.in. poprawić jakość powietrza na terenach miejskich.

Ile kosztuje ogródek działkowy?

Na cenę ogródka działkowego wpływa kilka kwestii, przede wszystkim lokalizacja, wyposażenie i stan. W czasie pandemii i przedłużającego lockdownu wyraźnie wzrosła liczba chętnych na zakup swojego kawałka ziemi, a liczba ofert zmalała. Na serwisach ogłoszeniowych ceny wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zdarzają się również oferty w wysokości kilkuset tysięcy. Co ważne, działki za kilkanaście tysięcy są często niezadbane i wymagają dodatkowego wkładu finansowego, ale nawet takie znajdują chętnych kupców. To jednak nie koniec, po podpisaniu umowy ROD musi jeszcze wydać decyzję o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Działkowcy przekazują, że może to trwać nawet do kilku tygodni, więc na swój wymarzony kawałek ziemi trzeba jeszcze poczekać.