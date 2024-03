Cichy protest dla Lizy w Poznaniu na Placu Wolności. Została brutalnie pobita i zgwałcona. Nie przeżyła ataku

Bestialski gwałt w biały dzień

Centrum Praw Kobieta, powołując się na statystyki Niebieskiej Linii, wskazuje, że roczna liczba gwałtów w Polsce przekracza 30 tysięcy. Liczba ta jednak może być dwa razy większa, co wynika z niskiej zgłaszalności tego przestępstwa organom ścigania. Obserwatorium ds. Kobietobójstwa podaje, że co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy, co 7 minut akt przemocy jest zgłaszany policji, 800 tysięcy kobiet w wieku 16-60 doświadcza przemocy, co szósta kobieta potrzebowała hospitalizacji z powodu przemocy, a rocznie 400-500 kobiet ginie w Polsce w wyniku przemocy domowej.

