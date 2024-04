Co dzieje się w Poznaniu 24.04.2024? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Ty wyrzucasz odpady, my dajemy Ci drzewko!💚 Dobry interes? Sadzimy... tfu - sądzimy, że bardzo dobry!💪 W najbliższy czwartek, w godzinach od 8:00 do 16:00 (lub do wyczerpania zapasów) na każdym z trzech Gratowisk na mieszkańców będzie czekało po około 200 drzewek. Do odbioru będą klony, modrzewie oraz jarzęby, które idealnie odnajdą się w Waszych ogrodach. „Zielony gest – gest w stronę użytkowników Gratowisk” – pod taką nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu organizuje, wraz z firmą Silva, akcję rozdawania drzewek.