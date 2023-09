Co skrywają ruiny? Tajemnice i legendy wielkopolskiej wsi Skrzebowa

Uzdrawiające źródełko, niewytłumaczalne światła, wędrujący obraz czy tajemne, podziemne przejście. To wszystko związane jest z malowniczą okolicą wielkopolskiej wsi Skrzebowa. 27 maja podczas Nocy Muzeów swoje drzwi otworzy też EtnoMuzeum czy Stara Strażnica w pobliskiej miejscowości Moszczance, a przy ruinach kaplicy zabrzmią piosenki z polskich filmów i seriali.

Powstanie wsi Skrzebowa datuje się na XV wiek. Miejscowość wzmiankowana była w źródłach od 1400 roku jako wieś rycerska. Leży w południowej Wielkopolsce w dolinie Ołoboku, w okolicy Raszkowa w powiecie ostrowskim. Jednym z najbardziej charakterystycznych i tajemniczych zabytków miejscowości są położone w polu ruiny kaplicy zbudowanej na wzór Domku Świętej Rodziny w Loreto z kamieni i cegieł. W świątyni znajdował się obraz Matki Boskiej Loretańskiej, który dziś obecny jest w kościele parafialnym. To właśnie z tą kaplicą i obrazem związane są tajemnicze wydarzenia i legendy opisane w książce dla dzieci "Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa" Urszuli Mróz...

Powstanie i historia kaplicy w Skrzebowej

Niektórzy twierdzą, że świątynia powstała jako wotum wdzięczności pewnej Szwedki za ocalenie jej męża, który walczył na terenie Skrzebowej. Dokumenty jednak mówią, że kaplica została ufundowana przez dziedzica skrzebowskiego - Miłoszewskiego, który podziękował w ten sposób za ocalenie życia w bitwie ze Szwedami. W połowie XVII wieku, podczas potopu szwedzkiego, kaplica została zniszczona, a ponownie odbudowano ją za kadencji proboszcza – ks. Aleksandra Baszyńskiego, który do parafii przybył w 1663 roku. Wewnątrz świątyni znajdował się drewniany, rzeźbiony ołtarz, a w nim cudowny obraz.

Niewytłumaczalne światła

W 1744 roku pewien mieszkaniec wioski – Piotr Sroka, pilnując w polu koni zauważył światła bijące od kaplicy. Sytuacja ta powtarzała się jeszcze kilkukrotnie. Jedenaście lat po tym zdarzeniu dwie osoby zauważyły podobne światła, później w 1755 w lutym widziało to jeszcze więcej osób. Powiadomili oni wówczas proboszcza – Marcina Myszkowskiego. W 1772 ojciec z synem jadąc ze żniw znów zobaczyli niesamowite zjawisko. "Patrzą, a tu z okien kaplicy piękna, dziwna światłość się wydobywa" - mówi kronika cytowana w książce dla dzieci "Tajemne ruiny. Opowieść prawdziwa" Urszuli Mróz. W tym samym roku, w Dzień Zaduszny zauważył to luteranin niewierzący w moc obrazu Matki Boskiej. Twierdził, że to złodziej, jednak, gdy podszedł do kaplicy zauważył, że nikogo tam nie ma, a światło bije od obrazu. W 1786 roku zauważył to pobożny Andrzej Górczyński, Marcin Szafran i młynarz Franciszek Upieralski.

Podziemne przejście

Jedna z legend głosi też, że pod ziemią znajduje się podziemny tunel łączący kaplicę z miejscem, gdzie obecnie znajduje się ośrodek zdrowia w Raszkowie, a wcześniej w miejscu tym stał kościół ewangelicki. Podczas wędrówki tunelem miało w nim zginąć wiele osób, których szkielety nadal znajdują się pod ziemią.

Cudowne źródełko

Nieopodal kaplicy znajdowało się źródełko. Woda znajdująca się w nim miała mieć cudowne właściwości. 4-letnia dziewczynka - Rózia Dąbrowska - jak podaje kronika, zachorowała na oczy i coraz gorzej widziała. Pewnego razu przemyła twarz wodą ze źródełka nieopodal kaplicy i odzyskała wzrok.

Obraz Matki Boskiej Loretańskiej

Oficjalnie obraz nigdy nie został uznany za cudowny. Jednak wedle dokumentu wizytacyjnego oficjała kaliskiego Józefa Gemberta z 1702 r. obraz od dawna uważany był za słynący łaskami i fakt ten potwierdzają dowody zawarte w aktach parafialnych. Jak głosi opowieść, matka dziedzica skrzebowskiego – Ludwika Przespolewska zajmowała się osieroconymi dziećmi syna. Jeden z nich – Jakub – zachorował, a jego babcia zamówiła msze świętą w intencji jego uzdrowienia w skrzebowskiej kaplicy. Msza została odprawiona w piątek, a w sobotę wieczorem chłopiec wyzdrowiał.

Wędrówki obrazu

Przez lata kaplica w polu coraz bardziej niszczała. W 1997 roku ówczesny ks. proboszcz Jan Bragulski zdecydował o przeniesieniu cudownego obrazu do wybudowanego już nieopodal kościoła parafialnego. Obraz został przeniesiony w uroczystej procesji, lecz następnego dnia znalazł się on z powrotem w położonej w polach kaplicy. Zorganizowano więc uroczyste przeniesienie po raz drugi. Sytuacja jednak powtórzyła się i obraz wrócił na miejsce, z którego go wcześniej zabrano. Nie organizowano procesji za trzecim razem. Obraz przetransportowany został chłopskim wozem do kościoła parafialnego i od tamtego czasu pozostał w nowej świątyni.

EtnoMuzeum w Starej Oborze

W odrestaurowanym przez mieszkańców miejscowości pomieszczeniu, które kiedyś służyło jako obora znajduje się EtnoMuzeum, w którym zgromadzone jest ponad 300 pamiątek z dawnych czasów. Są to m. in. urządzenia do prania, sprzęty gospodarskie, kołowrotki, żelazka, tkaniny czy wyposażenie kuchni.

Stara strażnica w Moszczance

Niemalże połączona ze Skrzebową jest miejscowość Moszczanka, które działają razem w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi. To właśnie w Moszczance znajduje się stara strażnica, a w niej 2 pojazdy strażackie - jeden z nich jest pompa ręczna z początku XX wieku, drugim natomiast wóz do przewożenia sprzętu strażackiego z 1965 roku.

Quest pieszy i rowerowy

Miejscowość można zwiedzić przechodząc nieoznakowaną ścieżką turystyczną opisaną wierszem – quest. Autorką questu jest również Pani Urszula Mróz. Turyści do wyboru mają nie tylko pieszy, ale też rowerowy quest. W wędrówkę można wybrać się samodzielnie każdego dnia lub wziąć udział w organizowanym co roku we wrześniu rajdzie loretańskim, gdzie oprócz wspomnianej ścieżki opisanej wierszem, można udać się w trasę rowerową “opłotkami” miejscowości i nieco dalszą. Trasy podawane są w niedalekim terminie startu wydarzenia. Ulotkę z questem można pobrać w miejscowym sklepie spożywczym lub ze strony internetowej regionwielkopolska.pl w zakładce “Gry terenowe” i “Questy”--> Zobacz Quest "Tajemne ruiny i podziemne przejście"

Noc muzeów w Skrzebowej i Moszczance

27 maja między godz. 17 a 20 swoje drzwi dla zwiedzających otworzy EtnoMuzeum w Starej Oborze zlokalizowanej przy boisku sportowym przy kościele parafialnym. Zobaczyć będzie można ponad 300 eksponatów z dawnych lat, będących przedmiotami codziennego użytku.

W pomieszczeniu obok można natomiast podziwiać wystawę planszową poświęconą powstaniu styczniowemu.

Kolejną atrakcją jest wystawa obrazów Stanisława Brajera - malarza związanego ze Skrzebową oraz Poznaniem, której ekspozycja znajduje się na Sali Wiejskiej w Moszczance.

Otwarta będzie też dawna strażnica, w której zobaczyć można zabytkowe wozy strażackie. Strażnica znajduje się obok sklepu spożywczego w Moszczance.

Noc muzeów to też okazja aby poznać wnętrze kościoła parafialnego w Skrzebowej, w którym znajduje się XII-wieczna kropielnica, a także pochodzące z XVIII i XIX wieku chrzcielnica, krucyfiks, figura Zmartwychwstałego czy feretron.

, w którym znajduje się XII-wieczna kropielnica, a także pochodzące z XVIII i XIX wieku chrzcielnica, krucyfiks, figura Zmartwychwstałego czy feretron. W ramach Nocy Muzeów o godz. 20.30 odbędzie się XI Koncert przy ruinach. Zabrzmią utwory z polskich filmów i seriali, takich jak "Czterej pancerni i pies", "Potop" czy "Jak rozpętałem II wojnę światową" w wykonaniu zespołu "Piramidy". Podczas wydarzenia ruiny zostaną podświetlone różnokolorowymi światłami na pamiątkę niewytłumaczalnego blasku bijącego od świątyni, opisanego w legendach.

Wstęp do wszystkich wymienionych miejsc i na koncert jest darmowy

