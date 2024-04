AM

Okres poświąteczny to czas, kiedy mamy okazję pomóc osobom ubogim i w kryzysie bezdomności. Jeśli z naszego wielkanocnego stołu pozostało wiele dobrej żywności, możemy ją oddać do jednej z poznańskich jadłodajni

W wielu domach po wielkanocnym śniadaniu zostaje sporo jedzenia. Szynki, kiełbasy, sałatki i pasztety - co z nimi zrobić, by nie wyrzucać? W Poznaniu niezjedzone świąteczne dania chętnie przyjmą jadłodajnie dla ubogich. Nadmiarem jedzenia można się też podzielić się z innymi mieszkańcami dzięki jadłodzielni lub w lokalnej grupie foodsharingowej. Sprawdź, gdzie oddać jedzenie po świętach w Poznaniu.

Co zrobić z ciastami, sałatkami i kiełbasami po świętach?

Święta wielkanocne w wielu domach w Polsce wiążą się z suto zastawionym stołem. Domownicy i zaproszeni goście nie zawsze są w stanie wszystko zjeść. By zatem nie zmarnować wcześniej przygotowanego jedzenia, warto podzielić się nim z innymi. W Poznaniu możemy to zrobić na kilka różnych sposobów.

Jedzenie po świętach oddaj potrzebującym

Jadłodajnia Caritas św. Ledóchowskiej, Siostry Urszulanki, Poznań ul. Taczaka 7/16, tel. 61 853 72 07 (wtorek, godz. 9-19),

Jadłodajnia u Sióstr Elżbietanek, Poznań, ul. Łąkowa 4, tel. 786 819 860 (wtorek, godz. 10-12 i 14-18),

Jadłodajnia Caritas św. Brata Alberta, Poznań, ul. Ściegiennego 133, tel. 61 867 20 86 (wtorek, godz. 10-12 i 17.30-19).

Żywność, której nie damy rady sami zagospodarować, można też przynieść do Jadłodzielni Wildeckiej, jest to oznaczony regał na straganie nr 78 na Rynku Wildeckim. Jadłodzielnia ma jednak określone zasady. Można tu zostawić tylko wybrane produkty, dlatego przed udaniem się na miejsce warto zajrzeć do ulotki LINK. Stragan prowadzi Wildecka Inicjatywa Lokalna.

Nadmiar jedzenia przyjmą inni

Jeśli nie mamy czasu, by odwiedzić jadłodajnię lub jadłodzielnię, pozostają jeszcze grupy na Facebooku, na których można oddać niechciane przez nas jedzenie innym. W Poznaniu działa m.in. grupa "Jedzenie Ci dam, bo mam" LINK. Zainteresowana osoba może przyjechać po produkty czy potrawy do naszego domu lub we wskazane przez nas miejsce.

