Cyber Monday 2021. Promocje: Ryanair, Wizzair, LOT, TAP Portugal, Norwegian. Kolejna okazja po Black Friday, by kupić tanie loty i wycieczki Monika Juś

Cyber Monday 2021 to kolejna po Black Friday okazja, by kupić tanie bilety lotnicze, wycieczkę czy zarezerwować hotel w obniżonej cenie. Specjalne oferty na Cyber Monday przygotowały m.in. linie lotniczne - Rynair i Wizzair. To ostatni moment, by skorzystać z promocji, bo Cyber Monday 2021 trwa do 29 listopada - do końca dnia. Ci, którzy nie zdążą upolować tanich biletów, mogą za to znaleźć promocje na wycieczki, bo jeden z serwisów porównujących oferty wyjazdów przedłużył promocję o tydzień. Sprawdź najciekawsze okazje na Cyber Monday 2021.