Czapla siwa zimuje w Parku Wilsona. Wcześniej taki ptak był widziany nad Maltą i na Sołaczu!

Czaple siwe są ptakami wędrownymi i jesienią startują do lotów do krajów Europy Zachodniej i Południowej, czasem też do Afryki. Jednak nie wszystkie - niektóre osobniki decydują się na zimę w Polsce i do nich należy ptak spotkany w Parku Wilsona.

Czapla jak widać, nie miała apetytu, obok niej spoczywała ryba. Spacerowała po lodzie, pozwalając się fotografować.

Na stronie poznańskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pojawiła się 1 grudnia informacja, że czaplę siwą zauważono też nad Maltą. A w ubiegłym roku informowaliśmy, że na niezamarzniętej części stawu w Parku Sołackim, również można było dostrzec spacerującą czaplę.