Część ulic w Poznaniu będzie zamknięta. Wszystko przez... żaby

W trosce o żaby

Obecnie w Polsce trwa wiosenna migracja płazów do miejsc rozrodu. Co roku wędrują one między zbiornikami wodnymi a siedliskami lądowymi - lasami, łąkami, zielenią miejską. To właśnie wtedy najbardziej narażone są one na niebezpieczeństwa, które mogą zagrozić ich życiu.

- Największe nasilenie śmiertelności drogowej tych zwierząt ma miejsce w czasie migracji wczesną wiosną i jesienią, gdy masowo giną wędrujące do zbiorników ropuchy szare, traszki i żaby brunatne - informują przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania.