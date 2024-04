Czy będą wyłączenia prądu 24.04 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.04 6:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Koźmin Wielkopolski ulice Bernardyńska 4, Jana Pawła II 27, Józefa Węckiego 2, od 4 do 13, 15, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 18B, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, ., Józefa Zawadzkiego od 1 do 8, 8A, od 9 do 12, od 14 do 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 30, 32, 34, Mikołaja Kopernika 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 2499/2, Tysiąclecia 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, Wincentego Witosa 29. 24.04 od godz. 8:30 do 11:00

Koźmin Wielkopolski ulice Benedykta z Koźmina od 1 do 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Floriańska 15, Powstańców Wielkopolskich 2, od 4 do 14, od 16 do 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Wierzbowa 3, od 5 do 11, 11A, od 12 do 14, od 16 do 20, od 23 do 25, 37, 688/8, 691/5, dz. 668/1, dz. nr-688/5.

24.04 od godz. 10:30 do 13:00

Gościejew od 26 do 28, 40, 42, 45, 49, 164, Paniwola od 1 do 6.

24.04 od godz. 9:00 do 13:00

Serafinów od 1 do 6, 6 B, od 7 do 9, 11, 11A, 12, 12 A, od 13 do 24, od 27 do 29, dz. 37/18.

24.04 od godz. 10:30 do 14:30

Rozdrażew ulice Czochralskiego od 1 do 3, 5, 7, 9, 11, dz. nr-177/6, Powstańców Wlkp. 1, 2A, od 3 do 6, od 8 do 10, 12, 14, 16, 18, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 52B, 54, 166/3, dz. nr-236/1, Przemysłowa 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 30, 33, .-810/1, 37/7, Rynek od 3 do 11, 20.

24.04 od godz. 8:30 do 11:00