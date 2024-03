Czy Ryanair ogłosi kierunki lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Tania linia lotnicza przygotowała zapowiada niespodziankę Nicole Młodziejewska

Tania linia lotnicza Ryanair organizuje we wtorek konferencję na poznańskim lotnisku Ławica. W przypadku tej firmy takie wydarzenia często łączą się z miłymi niespodziankami! Czy będzie to okazja do ogłoszenia nowych kierunków lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dzięki czwartemu samolotowi Ryanair z Poznania zwiększy się częstotliwość lotów na dotychczasowych kierunkach.