Czy zima zagości w Wielkopolsce na dłużej? Sprawdź pogodę na najbliższe dni

Dopiero od 16 stycznia spodziewać się możemy w Wielkopolsce kolejnych obfitych opadów śniegu. Do tego czasu czeka nas jedynie pochmurne niebo, a do najbliższej środy wystąpi jedynie częściowe zachmurzenie. W poniedziałek i wtorek temperatura nie będzie nas rozpieszczać z mrozami sięgającymi do -9 °. Od czwartku ma być nieco cieplej. Mrozy na poziomie -9 ° powrócić mają dopiero w okolicach 19 stycznia. Do tego dnia nie należy się spodziewać w Wielkopolsce silnych podmuchów wiatru. Ten ma nie przekraczać 31 km/h.

Sprawdź pogodę na najbliższe dni dla Wielkopolski.

Prognoza pogody dla Województwa Wielkopolskiego: