Długi weekend już w czerwcu? To możliwe! Sprawdź, jak mieć 9 dni wolnego przy 3 dniach urlopu Sylwia Rycharska

Planom wypoczynkowym sprzyja prognoza pogody – temperatura na przełomie maja i czerwca ma wyraźnie podskoczyć. Co więcej, po majowym luzowaniu obostrzeń czynne są hotele i obiekty noclegowe, a od 28 maja można też zjeść w restauracji. Otwarto również placówki kultury, muzea i galerie sztuki, co daje okazję do połączenia urlopowego wyjazdu ze zwiedzaniem. Karolina Misztal

Wszelkiego rodzaju święta są idealną okazją do odpoczynku i relaksu czy to w gronie rodziny, czy na łonie natury. Już niedługo będzie do tego okazja, ponieważ zbliża się Boże Ciało. Daje ono możliwość przedłużenia o kilka dni weekendu niewielkim kosztem urlopowym. Tym bardziej, że prognozy pogody na przełomie maja i czerwca są obiecujące. Skorzystały z tego na pewno urzędy w Poznaniu, co spowoduje utrudnienia w załatwianiu niektórych spraw.