„Do mojej łazienki dostał się jakiś wąż! Jest biały". Strażnicy z Ekopatrolu interweniowali w mieszkaniu w Poznaniu

„Do mojej łazienki dostał się jakiś wąż! Jest biały!" - zaalarmowała zdenerwowana mieszkanka Grunwaldu w Poznaniu

– Oprócz adresu zamieszkania tyle tylko była w stanie powiedzieć silnie zdenerwowana mieszkanka Grunwaldu. Interweniowali strażnicy referatu Ekopatrol. Zgłoszenie potwierdziło się i ku zdziwieniu strażników nie był to nasz rodzimy zaskroniec, a pyton królewski

– informują strażnicy miejscy z Poznania. I wyjaśniają: – Najprawdopodobniej gad uciekł z hodowli i przez otwarte okno dostał się do mieszkania zgłaszającej.

Strażnicy odłowili węża i przekazali go pod czasową opiekę do wyspecjalizowanej placówki opiekuńczej. Jak do tej pory właściciel węża nie zgłosił się. Informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Głogowskiej 26, w referacie Ekopatrol.

