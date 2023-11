Droga ekspresowa S10 w Wielkopolsce zostanie rozbudowana. GDDKiA złożyło wniosek Paweł Antuchowski

Droga S10 w okolicach Torunia. W przyszłości także zostanie rozbudowana, tworząc ciąg łączący Piłę z Warszawą Jacek Smarz/zdjęcie ilustracyjne

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla dobudowy drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10. To kolejny etap przygotowań do realizacji tej inwestycji.