Trener Mariusz Rumak dokonał czterech zmian w wyjściowej jedenastce względem spotkania z Górnikiem Zabrze. Na bokach obrony zagrali Joel Pereira i Elias Andersson, a do składu powrócili Adriel Ba Loua i Filip Marchwiński.

W pierwszej połowie lechici grali bardzo niechlujnie i to Warta sprawiała wrażenie bardziej zorganizowanej drużyny. Podopieczni trenera Mariusza Rumaka pod koniec pierwszej połowy dali się zepchnąć do obrony, lecz do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis.