Dwie poznanianki z nominacjami w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 2023 r. Magda Linette i Martyna Klatt na liście wyróżnionych

- Czy czuję się bardziej popularna od czasu, kiedy zdobyłam mistrzostwo świata w Duisburgu? Trudno mi to ocenić, tym bardziej, że ja nie przywiązuję do tego szczególnej wagi. Koncentruje się na wynikach sportowych, a to co one mogą przynieść poza satysfakcją i medalami, to już się dzieje trochę poza mną - przyznała Martyna Klatt.

Zapytaliśmy ją także o to, czy liczy na miejsce w "10" laureatów. - Nie zastanawiałam się nad tym. Jeśli się w niej znajdziemy z Helena Wiśniewską, to na pewno będzie sukces. Nie mam jednak jakiegoś "parcia" na plebiscytowe sukcesy, więc miejsce poza "10" też nie będzie dla mnie porażką - dodała podopieczna Tomasza Kryka w kadrze i Macieja Wyszkowskiego w klubie.