Dziesięć Biegów Niepodległości w Wielkopolsce! Biało-czerwone fale biegaczy już w sobotę, a największa z nich w Poznaniu na Grunwaldzkiej

W 2018 r. na stulecie Niepodległości w trzeciej edycji poznańskiego biegu wzięło udział 22,5 tys. zawodników, co było rekordem frekwencyjnym wszech czasów w Polsce i jednym z pięciu najlepszych wyników w Europie.

– Marzenia o powtórzeniu tego rezultatu jeszcze nie wracają, ale widać, że zainteresowanie rośnie i powoli odbudowujemy frekwencję po pandemii. W tym roku mamy już wyczerpany limit biegaczy, czyli na starcie spodziewamy się 5 tys. zawodników. Do tego trzeba doliczyć około 1000 osób, które wybiorą formułę wirtualną – tłumaczył Artur Kujawiński, dyrektor biegu.

Zapytaliśmy go też o trasę biegu na 10 km, który rozpocznie się na ul. Grunwaldzkiej (przy ul. Braci Śniadeckich) i po nawrocie w połowie dystansu (na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z Cmentarną) zakończy się w tym samym miejscu, co wystartuje.