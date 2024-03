Enea Energetyk Poznań zdobywa medale MP w jednym czasie i staje się młodzieżową potęgą w Polsce. Finał juniorek na niebotycznym poziomie

– A przecież za chwilę organizujemy ćwierćfinał MP kadetek. Zresztą nie tylko w tej kategorii liczymy na kolejne medalowe szanse. W seniorkach tak dobrze nam nie idzie, ale mam nadzieję, że z czasem to się zmieni – dodał sternik Enei Energetyka. On też był świadkiem zdobycia w Stężycy srebrnego medalu przez juniorki pod opieką Marcina Patyka i Michała Dudka.

Przypomniał on, że w ostatnich latach Enea Energetyk zdobył siedem medali MP w kategoriach młodzieżowych, ale po raz pierwszy uczynił to w jednym roku wśród dziewcząt i chłopców.

–To niebotyczny sukces tej grupy utalentowanych chłopców i ich trenerów. Trzeba pamiętać, że do tej pory zdobywaliśmy medale MP, ale wyłącznie w młodszych kategoriach. W tej najbardziej prestiżowej, juniorskiej jeszcze nigdy nie byliśmy w czwórce – przyznał Robert Rakowski, prezes poznańskiego klubu.

W drodze do finału poznanianki zmierzyły się z Budowlanymi Łódź. Wygrały 3:0, ale w trzecim secie przegrywały już 15:19. Wtedy na zagrywce pojawiła się Zofia Sobanty i energetyczne dziewczyny... zdobyły 10 punktów z rzędu.

– Potwierdzam, finał stał na bardzo wysokim poziomie i o zwycięstwie jednej z drużyn decydowały detale. Czego zabrakło, żeby zdobyć złoto. No chyba jedynie łutu szczęścia. Warto dodać, że w kobiecym turnieju było widać dysproporcję w umiejętnościach między zespołami, u chłopców ósemka była bardziej wyrównana – zauważył Robert Rakowski.

– Przy takich seriach bardzo ważne jest, by nie podać ręki rywalowi. Bardzo docenię jako trener takie zawodniczki, które potrafią się skoncentrować i ustabilizować serwis w kluczowym momencie spotkania. Zosi Sobanty właśnie się to udało – tłumaczył Marcin Patyk, szkoleniowiec poznańskiego zespołu.

Jego zdaniem po ostatniej piłce finału nie było mowy o niedosycie, bo zawodniczki obu drużyn stoczyły heroiczny bój i zagrały na niespotykanym dla juniorek poziomie.

–Finałowe starcie było niesamowite. Zawodniczki nie zdeprymowała obecność na trybunach znanych postaci polskiej siatkówki. Wszyscy mówili, że dawno nie widzieli takiego finału w MP Juniorek. Końcówka piątego seta była rozgrywana na przewagi, więc to najlepiej świadczy o tym jak niewiele dzieliło nas od pełni szczęścia. O wszystkim zadecydowała jedna, dwie akcje. W tym przypadku można powiedzieć, że srebro smakuje tak jak złoto – dodał Marcin Patyk.

Zapytaliśmy go też o to, czy srebro w MP będzie dla jego podopiecznych dodatkowym zastrzykiem motywacji w końcówce sezonu pierwszoligowego. Enea Energetyk i Wieżyca Stężyca bardzo podobnymi składami do MP Juniorek grają też na parkietach I ligi.

– Myślę, że srebro ze Stężycy może nas uskrzydlić w I lidze. Dobry duch powinien być przeniesiony teraz na rozgrywki seniorskie. Wciąż mamy szanse na play-off, choć nasz finałowy rywal jest nieco wyżej w tabeli i ma więcej punktów na swoim koncie – zauważył Marcin Patyk.