Enea Energetyk przed arcyważnym dwumeczem w I lidze siatkarek. Amelia Senica mówi, że młody zespół powalczy o pełną pulę

Walka o miejsce w play-off nabiera rumieńców. Energetyczne dziewczyny zajmują obecnie ósme miejsce, premiowane awansem do decydującej fazy rozgrywek. Za ich plecami wciąż czai się jednak Wieżyca Stężyca, która w tygodni rozgrywała dwa zaległe mecze i oba przegrała.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce

– Wiem o tym, ale muszę przyznać, że my skupiamy się na sobie. Nie liczymy na to, że rywalki podarują nam awans do play-off. Chcemy go wywalczyć na parkiecie i zrobimy wszystko w dwóch najbliższych meczach, żeby mieć po weekendzie sześć punktów więcej – podkreśliła Amelia Senica, przyjmująca Enei Energetyka.

Jej zdaniem awans do najlepszej ósemki byłby zwieńczeniem kilkumiesięcznych starań zespołu, który nie ma znanych nazwisk, ale ma w sobie mnóstwo entuzjazmu.

– Bardzo mi się podoba, że drużyna jest bardzo młoda. Wszystkie jesteśmy zgrane na boisku i poza nim. Dogadujemy się niemal w każdej kwestii. Nie ma też problemu w komunikacji z trenerem Marcinem Patykiem. Te dobre relacje procentują potem w meczach ligowych. Mam nadzieję, że słowa przejdą w czyny także w piątek i sobotę – dodała Amelia Senica.