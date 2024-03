Enea Piłka Ręczna Poznań znalazła się w wynikowym dołku. W meczu z Pogonią Szczecin zawiodła skuteczność

W sobotę poznańskie szczypiornistki po raz drugi w sezonie uległy Pogoni Szczecin, mimo że w końcówce miały swoje szanse choćby na doprowadzenie do remisu.

Zobacz też: [a]https://gloswielkopolski.pl/bogna-sobiech-z-nowa-funkcja-w-enei-pilce-recznej-poznan-na-razie-tylko-na-pol-roku/ar/c2-18277557;Bogna Sobiech z nową funkcją w Enei Piłka Ręczna Poznań[/a]

–O porażce zadecydowały niewykorzystane sytuacje, zwłaszcza w końcówce spotkania. Z obrony jestem częściowo zadowolna, z ataku niestety jestem niezadowolona. Trzeba pamiętać, że mamy przetrzebioną kadrę, bo dużo zawodniczek dochodzi do siebie po kontuzji. Jak odbudujemy skład, to może wrócę też lepsze wyniki – przyznała Amelia Chmielewska, trenerka Enei Piłka Ręczna.

Podobne odczucia, co do przebiegu zmagań na parkiecie w hali Newtona miałaskrzydłowa poznanianek, Karolina Kasprowiak.

–Zabrakło nam wszystkiego, ale najbardziej skuteczności. Nie podchodzimy do tego, że dopadł nas kryzys. Do każdego meczu przystępujemy z czystą głową – przyznała Kasprowiak.