Enea Piłka Ręczna z efektownym zwycięstwem w Lidze Centralnej Kobiet. Show ukraińskiej skrzydłowej i trzecia wygrana na własnym parkiecie

Piłkarki ręczne z Poznania miały się przeprowadzić na jakiś czas do hali POSiR przy Drodze Dębińskiej, ale ostatecznie zostały przy Newtona i mają nadzieję, że to się nie zmieni do końca sezonu.

Zobacz też: Enea Piłka Ręczna Poznań nie lubi wyjazdów

– Podczas poprzedniego spotkania z PreZero Radom było 15-minutowe opóźnienie, bo mieliśmy problem z wentylacją. Groziła nam więc przeprowadzka, ale jak się okazało wystarczyła jedna interwencja montera, by sytuacja wróciła do normy. Przez cały tydzień nie mieliśmy problemu z mokrym boiskiem i tak naprawdę odetchnęliśmy z ulgą, tym bardziej, że nasza trenerka była przeciwniczką gry w innej hali niż ta, w której trenujemy – tłumaczyła nam Ewa Mrozek, prezes Enei Piłka Ręczna Poznań.

Sam mecz poznanianek z Handballem Warszawa miał dwa oblicza. Do 50 min toczył się pod dyktando miejscowych, ale stołeczny zespół robił wszystko, by pozostać w grze o końcowy sukces. Ostatnie 10 minut było już jednak popisem podopiecznych Amelii Chmielewskiej. Rozpędzone gospodynie zdobywały jedną bramkę za drugą, a rywalki w tym czasie notowały straty i błędy kroków. W efekcie Enea Piłka Ręczna bardzo efektownie pokonała Handball Warszawa i odniosła trzecie zwycięstwo w sezonie i trzecie u siebie. Poznanianki czekają więc teraz na pierwszy wyjazdowy triumf.