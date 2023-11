E-papierosy mniej szkodliwe niż tradycyjne? Poznaj fakty i mity na ten temat Nicole Młodziejewska

E-papierosy od kilku lat zyskują na popularności. Wiele osób decyduje się na nie z powodu chęci zerwania z nałogiem, inni mówią, że są one mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy. Choć wciąż są one stosunkowo nowym produktem na rynku, to z roku na rok przeprowadzanych jest coraz więcej badań mających na celu rzetelną ocenę szkodliwości tych produktów. Sprawdź w galerii, jakie są najpopularniejsze fakty i mity na temat e-papierosów.