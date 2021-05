Euro 2021: Reprezentacja Polski będzie mieć bazę w hotelu w Opalenicy. Zobacz, w jakich warunkach będą się przygotowywać piłkarze

Liga Mistrzów. Angielski finał, ale jednak nie w Londynie. "Zielone światło" dla Porto i Lizbony

Zdaniem agencji „Associated Press” UEFA planuje przenieść finał Ligi Mistrzów do Porto, albo Lizbony. Do niedawna wydawało się, że najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Stambułu jest Londyn.