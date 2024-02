Ferie z PSM w czterech poznańskich szkołach. To wyjątkowa akcja dla młodzieży szkolnej, bo odciąga od komputera i rozbudza wartości sportowe

W SP 34 na os. Śmiałego w Poznaniu zajęcia z koszykówki odbywają się w dwóch grupach – młodszej (klasy III-V) i starszej (klasy VII-VIII).

– Starsza grupa była nieco liczniejsza, ale to dlatego, że znalazły się w niej zawodniczki, które na co dzień prowadzę w drużynie U 13 w Enei AZS Poznań. Podczas ferii zajęcia różnią się od treningów tym, że jest więcej motoryki i gimnastyki. Nie ma też takich wymogów jak klubie. Jest więcej śmiechu i luzu, a to powoduje, że dziewczęta mogą odpocząć od schematu treningowego, a jednocześnie nie wypadają z rytmu regularnych ćwiczeń – przyznała Katarzyna Buszewicz.

Nauczycielka w-f w SP 34, a także była koszykarka Lecha i AZS Poznań wytłumaczyła nam też fenomen feryjnych spotkań z młodzieżą szkolną.