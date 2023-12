Festiwal Rzeźb Lodowych w Poznaniu. Zimne arcydzieła staną na Świętym Marcinie

Festiwal rzeźb lodowych odbędzie się na ulicy Święty Marcin, pod Alfami, a więc w nowej, innej niż dotąd lokalizacji. W konkursie weźmie udział 24 artystów i artystek z 9 krajów: Japonii, Kanady, Filipin, Polski, Czech, Francji, USA, Hiszpanii i Finlandii.

- Rzeźbiarze staną w szranki w trzech konkurencjach: Konkursie Małej Rzeźby, Speed Ice Carving'u i Konkursie Głównym – informuje miasto. - Pierwszego dnia uczestnicy zawodów otrzymają bryłę lodu i w ciągu 2,5 godziny będą musieli zobrazować tegoroczny temat konkurencji, jakim jest "kosmos". Na sobotę zaplanowano najbardziej widowiskową konkurencję festiwalu - Speed Ice Carving. Rywalizujący pojedynczo rzeźbiarze będą mieli kilkadziesiąt minut na odtworzenie konkursowego wzoru (każdy w identycznej bryle lodu). Wygra zawodnik, który zrobi to najwierniej. W niedzielę odbędzie się natomiast konkurs główny. Dwanaście drużyn dostanie kilkanaście ton lodu i osiem godzin na stworzenie rzeźb na dowolny temat. Zmagania rozpoczną się o godz. 9:00 i potrwają do 17:00. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi ok. godz. 18.