Groźny wypadek pod Poznaniem. W Swarzędzu zderzyły się trzy samochody

Jak podaje epoznan.pl, pod Poznaniem, w Swarzędzu doszło do zdarzenia drogowego. Miały zderzyć się trzy samochody osobowe. Jak poinformował dziennikarzy czytelnik, było to zderzenie czołowe. Na wjeździe do Poznania mają tworzyć się korki, a ruch upłynnia Nadzór Ruchu MPK Poznań.