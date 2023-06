Gwałtowne burze i silny wiatr wrócą nad Wielkopolskę. "Powinniśmy się przygotować na piątek"

Jak przewiduje, najbliższe dni mogą być bardziej niebezpieczne.

- Powinniśmy się przygotować na jutro, bo piątek (23 czerwca) będzie takim momentem, kiedy to wilgotne powietrze będzie znowu zdmuchnięte przez inną masę powietrza i to w wielu miejscach zaowocuje ekstremalnymi zdarzeniami. Mam wrażenie, że to może być o większym natężeniu, niż to z czym mieliśmy do czynienia wczoraj (21 czerwca). Szykujmy się na wyboistą drogę