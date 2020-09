Holandia - Polska: Transmisja na żywo w telewizji i live w internecie. Liga Narodów: Gdzie oglądać mecz Holandia - Polska online 4.09.2020?

PZPN odebrał Groclinowi Puchar Polski z 2005 r.

Polski Związek Piłki Nożnej podjął w środę uchwałę o odebraniu Pucharu Polski za 2005 r. Groclinowi Dyskobolii Grodzisk. To pokłosie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 30 lipca. Uprawomocnił on wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał byłego kierownika Groclinu, Władysława...