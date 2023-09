Horoskop miłosny na jesień 2023 roku. Te znaki zodiaku się rozstaną! OPRAC.: JJ

Lew zostanie się z partnerem? Może Panna przerwie długotrwały związek? Które znaki jesienią rozstaną się ze swoimi partnerami? Zobaczcie. Mamy horoskop miłosny na jesień. szczegóły znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Horoskopy nie są uznawane przez współczesną naukę. Są traktowane na równi z wróżbiarstwem. Horoskopy wykorzystują tendencyjność poznawczą, czyli są ogólne i można je łatwo dopasować do swojej sytuacji. Mimo to mogą okazać się bardzo przydatne i ostrzec nas przed czyhającym zagrożeniem. Zobaczcie, które znaki zodiaku w najbliższych tygodniach czeka rozstanie. Mamy dla Was miłosny horoskop.