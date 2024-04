Internauta alarmuje: Mężczyzna na Śródce dotykał kobiety i twierdził, że jest masażystą. Policja w Poznaniu nie otrzymała zgłoszenia Nicole Młodziejewska

Do niepokojącej sytuacji miało dojść w czwartek ok. godz. 7 rano w okolicach przystanku tramwajowego na rondzie Śródka. Waldemar Wylegalski/Zdjęcie ilustracyjne

Wzbudzający niepewność mężczyzna miał pojawić się w czwartek rano na Śródce w Poznaniu. Jego zachowanie przestraszyło dziewczynę naszego Czytelnika, który zgłosił się do naszej redakcji, by nagłośnić tę sprawę. "Piszę do państwa, żeby inne kobiety na siebie uważały" - napisał pan Tomasz.