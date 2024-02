Jagiellonia nie pęka przed Lechem Poznań. "Interesuje nas tylko wygrana"

Wielkie święto w Białymstoku

Stadion w Białymstoku to nie jest ulubione miejsce dla Lecha Poznań. Od momentu awansu Jagiellonii do ekstraklasy, zwycięstw Kolejorza na Podlasiu było jak na lekarstwo. Zadanie, aby lechici mogli…

Trener Jagiellonii spokojny przed meczem z Lechem Poznań

Trener Jagiellonii, czyli aktualnie najlepszej drużyny w naszej lidze, Adrian Siemieniec zapowiedział, że zarówno on, jak i jego podopieczni z niecierpliwością czekają na to spotkanie. Najmłodszy szkoleniowiec w ekstraklasie nie chciał zbytnio rozwodzić się na temat gry Kolejorza. Zaznaczył również, że ma na to spotkanie określony plan, jednak nie chce go ujawniać.