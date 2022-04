Jaką ocenę na koniec roku wystawić ukraińskiemu uczniowi? Nauczyciele z Poznania: "To jest ogromny problem, którego nie chce widzieć MEiN"

- Jeśli się dyrektorzy z nauczycielami decydowali na przyjęcie dzieci ukraińskich do klas polskich, to decydują się również na ich klasyfikowanie - powiedział w czwartek, 21 kwietnia, na antenie RMF, Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji.

Już 30 marca na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego wiceszef MEiN, Dariusz Piontkowski zaznaczał, że zdecydowana większość ukraińskich uczniów zapisywana jest do klas podstawowych. - Jak rozumiem, wynika to przede wszystkim z tego, że jest to najprostsze organizacyjnie rozwiązanie: po dwóch, trzech uczniów dopisuje się do klas, które już istnieją - przytacza jego słowa PAP.