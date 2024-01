Janusze remontu w Poznaniu. Usypali hałdę z gruzu, bo chcieli zaoszczędzić na kontenerze

Cwaniactwo nie popłaca

Przekonał się o tym pewien oszczędny kierownik robót. Wyszedł z założenia, że po co inwestować w kontener na gruz, skoro można zafundować mieszkańcom wspaniałą, gruzową instalację. Ktoś mógłby pomyśleć, że to przygotowania do inscenizacji bitwy o Poznań z 1945 roku, ale nie tym razem.

Mieszkańcom osiedla Orła Białego instalacja spodobała się do tego stopnia, że postanowili oni pochwalić się nią strażnikom miejskim. Ci jednak nie podzielili tego entuzjazmu i nakazali hałdę posprzątać.