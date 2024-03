Jedna rzecz zaskakiwała! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu 50 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Grzegorz Szkiłądź

Postanowiliśmy sprawdzić, jak Stary Rynek w Poznaniu prezentował się 50 lat temu. W bazie Narodowego Archiwum Cyfrowego znaleźliśmy zdjęcia fotoreporterki Grażyny Rutowskiej z 1973 roku. Przejdź do galerii ---> Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (27 zdjęć)

Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobacz galerię zdjęć! Tak wyglądało to miejsce ponad 50 lat temu.