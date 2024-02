Judoczka z Wielkopolski, Katarzyna Sobierajska walczy o wyjazd na igrzyska. Jej największą rywalką w drodze po marzenia jest poznanianka

22-letnia wychowanka UKS Pohl Judo Przemęt (duża wieś w powiecie wolsztyńskim) była już mistrzynią Europy juniorek i brązową medalistką mistrzostw świata juniorek uchodzi za wielki talent polskiego judo i co ciekawe występuje w tej samej wadze (70 kg), co poznański „Wróbelek”.

– Jasne, że się znamy ze zgrupowań i wspólnych startów. Nasze relacje są koleżeńskie, mimo że obie rywalizujemy o wyjazd do Paryża. W rankingu olimpijskim jestem jeszcze nieco wyżej niż o dwa lata starsza Eliza, ale to się niedługo może zmienić, bo ona jeździ po światowych imprezach, a ja na razie dochodzę do siebie po poważnej kontuzji barku i wybieram się na pierwsze sparingi do Japonii. Premierowy start mam zaplanowany 5 kwietnia w PŚ na Kubie, ale tylko do czerwca mogę zdobywać punkty do rankingu, więc nie ma co ukrywać, że czuję już presję czasu. Gdybym wywalczyła medal na turnieju Grand Slam, miałabym już spokój – przyznała podopieczna Damiana Lisiewicza, który był jej pierwszym trenerem w wieku 10 lat i znów nim jest od trzech lat, kiedy nasza nadzieja olimpijska wróciła z Warszawy w rodzinne strony.