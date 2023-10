Już niedługo obchodzić będziemy Światowy Dzień Żywności. "Głód to nie tylko brak jedzenia"

Corocznie obchodzony Światowy Dzień Żywności pozwala nam przyjrzeć się aktualnym wyzwaniom związanym z dostępem do żywności. Choć produkujemy wystarczająco dużo by wykarmić osiem miliardów ludzi, na całym świecie co dziesiąta osoba wciąż idzie spać głodna. Jest to szczególnie groźne dla dzieci.