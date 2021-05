Kapitan siatkarek Enei Energetyka żegna się po czterech latach gry z poznańskim klubem. Świstek była wizytówką energetycznych dziewczyn

"Świstu" dołączyła do Energetyka w sezonie 2017/2018, który był początkiem występów klubu na parkietach I ligi. Już w pierwszym roku dała się poznać jako energiczna i sympatyczna zawodniczka z jasno postawionym celem na rozwój i dobro zespołu. "Szefowa" klubu kibica jest bardzo doceniana i lubiana przez poznańskich kibiców.

Razem z Klaudią klub Enea Energetyk zdobył dwa brązowe medale. Sezon 2020/2021 był jej ostatnim w Energetyku. Po czterech latach w granatowo- czerwonych barwach Świstek opuszcza szeregi zespołu.

- Oczywiście jest mi przykro i niejedne łzy już poleciały i polecą, ale jestem szczęśliwa, że mogłam być w takim klubie, z takimi wspaniałymi ludźmi. Przez te cztery lata nagromadziło się mnóstwo wspomnień, które będą ze mną do końca życia. Czułam się tutaj jak w domu i to jest chyba w tym wszystkim najlepsze. Nie mówię do widzenia, lecz do zobaczenia. Dziękuję za wszystko, co mnie tutaj spotkało - mówiła siatkarka pochodząca z Górnego Śląska.