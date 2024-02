- Na obu pasach miały miejsce wypadki i odcinki są zablokowane. Mamy świadomość, że wielu kierowców stoi w korkach i poprosiliśmy już o pomoc ościenne jednostki policyjnego ruchu drogowego, by pomogły nam w organizacji ruchu. Będziemy robić co tylko możliwe, by udrożnić zablokowany odcinek, bo działania służb mogą tam potrwać jeszcze kilka godzin - zapewnia Daria Żmuda z policji w Lesznie.