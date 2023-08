Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte?

Kasety magnetofonowe to ważny element historii muzyki. Największą popularność zyskały w latach 80. i 90. Kolekcjonerzy i miłośnicy muzyki, którzy doceniają ich wartość sentymentalną i kulturową, do dzisiaj je kultywują. Ich kolekcje kaset od dekad zajmują półki w pokojach. Są też tacy, zwłaszcza pokolenie młodych, którzy odkrywają je na nowo lub dopiero poznają.

Powrót kaset magnetofonowych wynika zarówno z chęci powrotu do estetyki retro, jak i poszukiwania oryginalnych form doświadczenia muzyki w czasach dominacji cyfrowych formatów. Te stare przedmioty na nowo zdobywają serca słuchaczy na całym świecie.

Historia i popularność kaset magnetofonowych

Pierwsze kasetowe taśmy magnetyczne pojawiły się w latach 60. jako alternatywa dla dużych i nieporęcznych taśm szpulowych. Jednak dopiero w latach 70. i 80. kasety zyskały na popularności, stając się powszechnym nośnikiem muzyki. Były one tanie, przenośne i dawały możliwość nagrywania własnych playlist. W czasach PRL-u towarzyszyły tym osobom, które spędzały czas, słuchając ulubionych utworów na przenośnych magnetofonach, w tym walkmanach. Na magnetofonach nie dość, że można było nagrywać dźwięk, to jeszcze przewijać kasety do przodu lub do tyłu odpowiednimi przyciskami. Nierzadko zdarzało się taśmy z kaset „wcinały się” w odtwarzający sprzęt i trzeba było z powrotem nawlec jest ołówkiem lub małym palcem. To był właśnie urok kaset! Warto poszperać w kartonach upchniętych w piwnicach i na strychach, poszukując zakurzonych starych kaset magnetofonowych. Prywatne zbiory mogą zawierać ciekawe kolekcje Archiwum prywatne/Sandra Szymańska Lata 80. i 90. to czas powstawania wielu klasyków muzyki, które zostały wydane także na kasetach magnetofonowych. W tym czasie popularne były albumy takich wykonawców jak Michael Jackson, Madonna, Prince czy U2. W latach 90. dominowała muzyka grunge (Nirvana, Pearl Jam), muzyka pop (Backstreet Boys, Spice Girls) oraz rock alternatywny (Radiohead, Smashing Pumpkins). W Polsce kwitła za to muzyka disco polo. Wartościowymi i poszukiwanymi kasetami są te zawierające takie właśnie albumy.

Kasety magnetofonowe wracają do łask

Powrót kaset magnetofonowych można tłumaczyć jako reakcję na przesycenie muzyką cyfrową i chęć powrotu do analogowego brzmienia. Dla wielu osób kasety mają swoisty urok i charakter, którego brakuje w dzisiejszych cyfrowych formatach muzycznych. Popularność kaset magnetofonowych jest również związana z rosnącym trendem powrotu do estetyki i stylu retro, który odnajduje swoje miejsce we współczesnej kulturze.

Choć kasety magnetofonowe zostały wyparte przez płyty CD i cyfrową muzykę, obecnie przeżywają swoisty renesans. Powody tego powrotu są różnorodne: Nostalgia. Wiele osób, które dorastały w latach 80. i 90., łączy z kasetami sentymentalne wspomnienia i chce powrócić do tego wyjątkowego okresu. Unikalność i kolekcjonerstwo. Współczesne kolekcjonowanie kaset magnetofonowych stało się swoistym trendem. Dla wielu ludzi kasety są obiektem kolekcjonerskim i przedmiotem o wyjątkowej wartości. Cieplejszy dźwięk. Podobnie jak winyle, wiele osób uważa, że dźwięk z kaset magnetofonowych jest bardziej naturalny i ciepły niż z cyfrowych nośników. Moda na retro. Współczesne pokolenie, które zazwyczaj słucha muzyki cyfrowej, odkrywa urok i oryginalność kaset, które są dla nich czymś nowym i niezwykłym, podobnie jak inne stare przedmioty. Zobacz też: Takie zabawki były modne w PRL. Niektóre zabawki z naszych domów są sprzedawane za krocie

Kasety magnetofonowe w XXI wieku

Współczesne odtwarzacze kaset magnetofonowych są dostępne na rynku internetowym. Można kupić przenośne magnetofony, które pozwalają na słuchanie kaset w drodze - walkmany, a także stacjonarne urządzenia, pozwalające na odtwarzanie i nagrywanie muzyki. Warto poszperać w kartonach upchniętych w piwnicach i na strychach, poszukując zakurzonych starych kaset magnetofonowych. Prywatne zbiory mogą zawierać ciekawe kolekcje. Poszukiwacze retro przedmiotów są w stanie zapłacić za nie nawet kilka tysięcy złotych. Z drugiej strony, obecnie nierzadko odbywają się giełdy i aukcje stacjonarne, na których za darmo można oddać bądź nabyć prawdziwe perełki. Zobacz przykłady z OLX:

