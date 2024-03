Kiedy wypłaty 800 plus w 2024 roku - harmonogram [11.03.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Tak jak w przypadku wcześniejszych edycji świadczenia, czyli 500 plus, każdy beneficjent otrzymuje stały termin wypłaty środków. Pixabay Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Kiedy 800 plus? Harmonogram wypłat świadczenia w 2024 roku. Od 2 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) włączy się w wypłacanie zwaloryzowanego świadczenia z programu Rodzina 500 plus, znane również jako 800 plus. Ciekawi Cię, kiedy możesz spodziewać się środków na koncie? Oraz gdzie znajdziesz informacje na temat terminów wypłat? Podpowiadamy, abyś był gotowy na nową edycję wsparcia finansowego dla rodzin!