Kobieca Twarz Regionu 2024. Sprawdź, które z finalistek etapu wojewódzkiego awansowały do Ogólnopolskiego Finału Kobiecej Twarzy Regionu

Inspirujące spotkanie kobiet z regionu

Podczas Forum Kobiecości w Poznaniu, 48 uczestniczek miało okazję nie tylko uczestniczyć w sesji zdjęciowej, ale również wziąć udział w licznych warsztatach i prelekcjach. Wydarzenie to było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji między kobietami różnych pokoleń. Spotkanie zorganizowane w sali białej Hotelu Bazar przy Al. Marcinkowskiego w Poznaniu zgromadziło kobiety z całego województwa, które dzieliły się swoimi historiami, pasjami i doświadczeniami.

Laureatki plebiscytu

Warsztaty i prelekcje na Forum Kobiecości

Forum Kobiecości było również okazją do uczestnictwa w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez znane i cenione ekspertki. Uczestniczki miały okazję wziąć udział w warsztatach Alicji Ossowskiej, która opowiedziała o super mocach kobiet. Panel dotyczył narzędzi FRIS®, oraz tego w jaki sposób mogą one wzmocnić naszą komunikację. Joanna Łopuszyńska, Finansowa Mama, wzmacniała świadomość kobiet dotyczącą finansów, przygotowując wykład na temat "Świadomość swoich finansów Twoją wielką siłą". Z kolei Magdalena Andler z Atelier Wizerunku, poruszyła temat znaczenia wyglądu, realizując temat: Jak wygląda kobieta sukcesu?

Wydarzenie to było nie tylko okazją do uhonorowania wyjątkowych kobiet z regionu, ale również możliwością do wymiany wiedzy i doświadczeń, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmacniania lokalnej społeczności kobiet.