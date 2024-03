Kolejka Parkowa Maltanka w Poznaniu rozpoczęła kolejny sezon. Na trasę wyjechał "ryjek"

Na kolejowy szlak wyjechał legendarny „ryjek”, czyli wagon MBxc1-41 z 1932 roku – najstarszy zachowany w Polsce czynny wagon z napędem spalinowym. Pociągnął „kowbojkę”, jak nazywany jest wagon nr Bxhi 00300014 254-1, prawdopodobnie z 1912 roku.

W niedzielę skład będzie kursował co godzinę.

– Od 10.00 do 17.00: o pełnych godzinach zaplanowano odjazdy ze stacji Maltanka, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec (ostatni kurs ze Zwierzyńca o godz. 17.30). Ma to związek z godzinami otwarcia Nowego Zoo – w marcu można zwiedzać do godziny 17.00 (kasy czynne są do 16.00)