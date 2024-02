Kolejne zalania na wielkopolskich posesjach. Woda nie odpuszcza!

Wielkopolskie posesje zalewa woda

Ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące Warty

Zalewanie posesji to pokłosie między innymi intensywnych opadów deszczu oraz podniesionego poziomy wód w rzekach. Jeszcze do piątku, 16 lutego, do godziny 11.00 obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące Warty środkowej od Prosny do Wełny, Warty środkowej od Wełny do Noteci oraz Warty dolnej od Noteci do ujścia. Chodzi zarówno o województwo wielkopolskie jak i lubuskie.