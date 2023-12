Koło Młyńskie na MTP aż do 7 stycznia! Sprawdź, w jakich godzinach można skorzystać z atrakcji Emilia Ratajczak

Koło Młyńskie będzie dla odwiedzających dostępne dłużej. Robert Woźniak

Sobota 23 grudnia to ostatni dzień Jarmarku Świątecznego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Nie oznacza to jednak, że zamknięte będą wszystkie atrakcje. Z Koła Młyńskiego będzie można skorzystać aż do stycznia.