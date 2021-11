Komisja ds. energii zajmie się sprawą cen gazu w gminie Tarnowo Podgórne. Minister Jacek Sasin przedstawi informacje ws. podwyżek

Mieszkańcy płacą o 173 proc. więcej za gaz

Podniesienie cen gazu przez spółkę G.EN GAZ o ponad 170 procent to ogromny cios dla mieszkańców m.in. gminy Tarnowo Podgórne, którzy od kilkunastu tygodni walczą ze spółką.

Od 1 października za kilowatogodzinę gazu mieszkańcy m.in. gminy Tarnowo Podgórne płacą ok. 21,77 gr, natomiast przed podwyżką było to 8 gr/kWh. Nowe taryfy zostały zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taka ogromna podwyżka cen gazu u dostawcy G.EN. Gaz Energia dotknęła mieszkańców ok. 40 gmin w pięciu województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Przeczytaj także: