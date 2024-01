Koszmarny dzień na drogach w Poznaniu. Dziesiątki wypadków i kolizji!

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji poinformował, ze policjanci mieli wczoraj, 11 stycznia, pełne ręce roboty. Tuż po godzinie 15 nad miastem i okolicznymi gminami zaczął padać marznący deszcz.

- Tuż po godzinie 18 policjanci zostali wezwani łącznie do 33 zdarzeń. Koło godziny 20 było to kolejne 20 zdarzeń. Łącznie do północy odnotowaliśmy 76 kolizji i wypadków - przekazał Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.