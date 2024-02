Koszykarki Enei AZS Politechniki doznały wysokiej porażki w Gorzowie. W czwartek w hali PP o godz. 20 obiecują jednak zupełnie inny mecz

– Cieszy zwycięstwo, ale styl defensywy był bardzo słaby w naszym wykonaniu, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że przygotowani byliśmy dobrze i bardzo dużo zależało od koncentracji, a niestety popełnialiśmy kardynalne błędy. Dobrze, że w ataku byliśmy perfekcyjni, bo zdobyliśmy prawie sześćdziesiąt punktów do przerwy, później trzymaliśmy atak, poprawiliśmy się też w obronie. Odskoczyliśmy na kilkanaście punktów i było praktycznie po meczu. Jeżeli chcemy wygrać w Poznaniu, to musimy lepiej bronić. Naprawdę, pozwalaliśmy na zbyt dużo. Mam nadzieję, że dziewczyny też sobie to przeanalizują i pojedziemy do Poznania, by postawić kropkę nad „i” – przyznał Dariusz Maciejewski, trener gorzowianek.

Poznanianki grały bez jednej ze swoich liderek, Mikayli Vaughn, która jest kontuzjowana i nie zagra już do końca sezonu. Amerykanka średnio zdobywa ła prawie 14 punktów.